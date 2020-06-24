قرقاش: العرب لن يسمحوا للجموح الإقليمي بتهميش دورهم

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الصوت العربي سيكون حاضراً وقوياً في هذه المرحلة الصعبة.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «أكد المجلس الوزاري للجامعة العربية اليوم أن الدول الأعضاء لن تقبل بتهميش الدور العربي في قضايا العرب، الصوت العربي سيكون حاضراً وقوياً في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي».

وكانت دولة الإمارات قد أكدت خلال الاجتماع حرصها على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع، ودعت الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي.

وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.

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