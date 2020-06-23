السعودية تسجل أعلى معدل تعاف من «كورونا»

المصدر: الرياض- وكالات

سجلت السعودية، اليوم، أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 4710 حالات تعافٍ، بعدما شهدت أمس 4045 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي في يومين متتاليين 8755 حالة تماثلت للشفاء.وأصبح إجمالي المتعافين حتى اليوم 109885 حالة تماثلت للشفاء.



وكانت المملكة قد دخلت، الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي.



وتتيح هذه المرحلة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.



ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

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