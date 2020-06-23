السعودية تحدد الفئات التي يحق لها الحج هذه السنة

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل من 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.



وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام، مؤكداً أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة. وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض. وأشار إلى أن العاملين في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.



من جهته قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، والذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي: تشرفت المملكة العربية السعودية باستضافة أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر خلال السنوات العشر الماضية.

وجميعنا يدرك ما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بأكثر من 180 دولة على العالم، وقد أوضحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن أخطار هذه الجائحة لا تزال مستمرة؛ نظراً لعدم توافر اللقاح والعلاج للمصابين بالفيروس حتى الآن.



أعداد محدودة جدّاً



وأضاف إنه في ظل استمرار هذه الجائحة وارتفاع معدلات الإصابات عالميّاً وسهولة تفشي العدوى ولصعوبة التنقل بين دول العالم للوصول إلى المملكة العربية السعودية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي.

فقد تَقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ لأعداد محدودة جدّاً لأداء مناسك الحج من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيّاً وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته.



وأوضح أنه من منطلق حرص المملكة على سلامة النفس البشرية من هذه الجائحة التي تعد أحد المهددات والتحديات لتنظيم حج هذا العام، وحفظ النفس البشرية هو العامل الأول الذي في ضوئه تم العمل على إعداد خطط تنفيذية استثنائية لتنظيم موسم الحج مراعياً المتطلبات الطبية بدءاً من العزل الصحي للحجاج قبل أدائهم مناسك الحج وبعده.

وتوفير البيئة الصحية، والحيز المطلوب للتباعد الآمن لأماكن سكن الحجاج وأماكن وجودهم في المشاعر المقدسة، وإعداد خطط التفويج للمسجد الحرام، وجميع مراحل المناسك بما يضمن الالتزام بالمعايير التي حددتها وزارة الصحة، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالتغذية.



وأشار إلى الاعتماد على الأدوات والحلول التقنية لدعم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مقنن ومتقن بإذن الله، وسيعمل على تنفيذ هذه الخطط كوادر بشرية مؤهلة ومدربة من الجهات الحكومية المشاركة كافة وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة.



وأكد وزير الحج والعمرة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين؛ مبيناً أن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة يأتي من حرص المملكة الدائم على قاصدي الحرمين الشريفين؛ سائلاً الله أن يحمي دول العالم من هذه الجائحة، وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه.

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