السعودية تستبعد مشاركة حجاج من خارج المملكة هذا العام

المصدر: وام

استبعد الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي احتمال مشاركة حجاج من الخارج في موسم حج هذا العام 1441هـ حتى لو أجروا فحوص كورونا، مشددا انه لا استثناءات في هذا الامر.

وأكد الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة عقد اليوم عبر تقنية الفيديو، أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وأن أعدادهم قد تكون بحدود ألف حاج من المقيمين بالمملكة، ولن يكون بعشرات الآلاف.. مشيراً الى التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم.

وأوضح إنه وفي ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي، وفق خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.

من جانبه أكد الدكتور توفيق وزير الصحة السعودي، أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لمتابعة حجاج هذا العام تبدأ من قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، حيث ستؤخذ الفحوص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وهذا يشمل جميع القائمين على خدمتهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن والعاملين في المشاعر، إضافة إلى ذلك سيكون الحجاج أقل من 65 سنة وغير مصابين بأمراض مزمنة، كما سيتم إخضاع جميع الحجاج للحجر المنزلي بعد انتهاء الحج.

ولفت وزير الصحة إلى تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في جميع مناسكهم، وسيارات إسعاف بطواقم إسعافية، كما تم تخصيص مستشفى بكامل أقسامه تحسبًا لأي طارئ، إضافة إلى مركز صحي في مشعر عرفات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز