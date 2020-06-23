"التحالف" يدمر صاروخاً بالستياً استهدف السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

ولفت العقيد المالكي إلى أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) و 3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

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