حزن في السعودية على ممرضة فلبينية ماتت بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عم الحزن قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد وفاة ممرضة فلبينية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الممرضة مارلين سابداني، توفيت مساء أمس الإثنين، وهي تعمل ضمن أفراد طاقم التمريض في قسم الطوارئ.

وأوضح مؤيد أبو عنق، المتحدث باسم هيئة الصحة بالمدينة النورة أن الممرضة مارلين سابداني أصيبت بفايروس كورونا، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، إذ كانت تعاني من أمراض مزمنة وقد انتقلت إلى رحمة الله.

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