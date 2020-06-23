استنكار أممي لتصعيد الحوثي في مأرب والجوف

المصدر: (عدن - البيان )

انتقد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشدة تصعيد العمليات القتالية من قبل ميليشيا الحوثي على محافظتي الجوف ومأرب، وقال إن ذلك لا يتسق وروح المحادثات التي تجرى.

وفي بيان تلقت «البيان» نسخة منه قال غريفيث «استنكر وبشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة أخيراً في محافظتي مأرب والجوف» في إشارة واضحة إلى الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المحافظتين.

وأكد أن هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين، والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع.

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