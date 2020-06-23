السعودية تقرّر إقامة الحج بأعداد محدودة لمقيمي الداخل والإمارات تشيد

المصدر: (الرياض - البيان)

أعلنت السعودية إقامة الحج للعام 1441 هجرية، بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقّق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة.

وبعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في السعودية، قررت الإمارات عدم المشاركة في موسم الحج،وأشادت بالجهود المخلصة للسعودية .

السعودية تعلن إقامة الحج بأعداد «محدودة» لمقيمي الداخل.. والإمارات تشيد

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