شروط جديدة للجمارك السعودية في استيراد السيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت الجمارك السعودية شروطاً جديدة بخصوص استيراد السيارات من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

أوضحت الجمارك السعودية أنه وفقاً لقرار المملكة المعلن يوم أمس الأحد الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ مطلع يوليو المقبل تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

وأكدت أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز