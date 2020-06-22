في السعودية «الحياة عادت» بعد حظر تجوّل 3 أشهر

المصدر: الرياض - رويترز

خرج الناس في المملكة العربية السعودية مساء الأحد لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، للاحتفال بانتهاء حظر التجول الذي كان مفروضاً في أنحاء المملكة لمكافحة فيروس «كورونا». واحتفل البعض بتناول الطعام في المطاعم، وتجول آخرون على دراجات نارية، واستمتع غيرهم بالمشي مع حيواناتهم الأليفة بعد أن خفت حرارة الجو.

كانت المملكة فرضت إجراءات صارمة في مارس، لكبح جماح الفيروس، تضمنت فرض حظر تجول كامل على مدار الساعة في معظم البلدات والمدن لم يُسمح بالخروج خلاله إلا لشراء الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية طارئة. وبدأت المملكة، التي سجلت أكثر من 157 ألف حالة إصابة بمرض «كورونا» و1267 حالة وفاة، تخفيفاً تدريجياً للقيود التي تفرضها على الحركة والأنشطة التجارية في مايو قبل أن ترفع حظر التجول بشكل كامل أمس الأحد.

وقال هشام محروس، وهو أحد أعضاء مجموعة لقائدي دراجات هارلي ديفيدسون النارية الذين عادوا للتجول بدراجاتهم وسط مدينة الرياض «أول ما سمعنا بالحظر إنه خلص على طول اتصلنا بالشباب، بالعيال، ويا الله نطلع». وأضاف «الحياة رجعت يا أخي غير، الحمد لله رب العالمين، الله لا يحرم أحد من أصحابه ولا أهله ولا بلده ولا أي شي».

وقدمت بعض المطاعم عروضاً موسيقية للاحتفال بهذه المناسبة. وقال أحمد مؤيد، وهو نادل في مطعم الكوفية، «أكيد طبعاً إحنا كنا اليوم كثير مبسوطين من قلبنا وكثير فرحانين بعودة الحياة للشارع ولنا، للمطاعم، ولكل الحياة الطبيعية وطلعنا وغنينا مع الزبائن وانبسطنا وطبلنا بفرحتنا بعودة الحياة الطبيعية للرياض، وإن شاء الله لكل العالم.. وإن شاء الله إنه تفتح الدنيا في كل مكان».

وما زالت بعض القيود مفروضة بما في ذلك حظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً. كما لا تزال حدود المملكة مغلقة أمام حركة السفر الدولية، ولا يزال هناك تعليق لأداء العُمرة. وبالنسبة للكثيرين فإن مجرد الاستمتاع بالنسيم اللطيف في المساء يرضيهم. من بين هؤلاء امرأة سعودية كنيتها أُم دانة، قالت «بالنسبة لبنتي أنا جننتني في أيام الحظر، كانت تقوم تبكي تلقائياً من نفسها تبي تطلع، تبي تروح، تبي تجي». وأضافت «الحمد لله اليوم مثل الحلم كأننا صحينا من حلم، من كابوس والله».

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