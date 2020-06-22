الصحة المصرية تنصح بالابتعاد عن المراوح وأجهزة التكييف

المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة المصرية، بالابتعاد عن المراوح والمكيفات خلال فترة الحجر المنزلي.

وأكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يقلل من احتمالية العدوى، وإذا انتقلت العدوى تكون بسيطة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة مستمرة في مكافحة فيروس كورونا، وبالنسبة للرعاية الأساسية يتم من خلالها توزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي بسيطة أو متوسطة، وفقا لموقع مصراوي.

وأضافت "سرور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن العزل المنزلي هام جدا، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور بشكل سريع، ولكن من المهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي:

-يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية، وتصلها الشمس.

-الابتعاد عن المراوح والمكيفات.

-تناول الخضروات والفاكهة والعسل الأبيض وحبة البركة: "كل ما هو طازج من خضار وفاكهة يفيد، وأهم حاجة شرب المياه مش أقل من 3 لترات في اليوم".

وتابعت أن بقاء مصابي كورونا في المنزل يقوي مناعتهم، ويحسن حالتهم النفسية وسط أفراد أسرهم: "كلنا بنكون محتاجين حد يقولنا سلامتك، والبيت يرفع الروح المعنوية".

وأوضحت أن المواطنين المعزولين منزليًا يتم تسجيلهم عبر أجهزة الوزارة ومتابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة حول الجمهورية، ويتم توزيع العقاقير عليهم: "كمان بنديهم أرقام تليفونات فرق الطوارئ عشان لو حسوا بأي حاجة يتصلوا ويتواصلوا معانا".

وأشارت "سرور" إلى أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من العزل بالمستشفيات، وفي حال عدم انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب على المريض التوجه للمستشفى.

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