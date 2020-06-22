عصابة في السعودية ترتكب 12 جريمة سطو على المنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الشرطة السعودية في القبض على عصابة ارتكبت 12 جريمة سطو على المنازل في أحياء مختلفة من منطقة الرياض.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم في ارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار)، وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضُبط بحوزتهم جزء منها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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