مصر تؤسس نظاماً صحياً آمناً لاستئناف السياحة

المصدر: دبي - البيان

أكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، أن وزارة السياحة والآثار أسست نظاماً صحياً تضمن العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية من «كورونا»، لاستقبال السياح في جو صحي اعتباراً من أول يوليو المقبل. وقال لـ «قناة الصين الفضائية بالعربية» إن ضمانات السلامة تشمل إجراءات وقائية معقدة تبدأ من بلد السائح مروراً بالمطارات والفنادق والوجبات والمطاعم والشواطئ والمواقع الأثرية وأماكن الترفيه في مصر.



وأضاف أنه في حالة قيام سائح بتزوير وثيقة طبية، وثبت أنه ظهرت عليه أعراض «كورونا» بعد وصوله إلى مصر، فسوف يتم عزله من قبل وزارة الصحة. واستبعد أن تقدم أية دولة على زيادة نفقات السفر والسياحة الآن، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. وأشار إلى أن مصر تكثف جهودها لاستعادة السياحة الخارجية، بعد توقف حركة الطيران والسياحة في أعقاب انتشار الوباء.



فتح تدريجي



وقال العناني إن مصر سوف تفتح مطاراتها والمنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح للسياحة الدولية. وأضاف أنه تم اختيار المحافظات الساحلية الثلاث نظراً لأن مدنها مفتوحة وذات جو جاف ودافئ، كما أن نسب الإصابة بـ «كورونا» بها هي الأقل على مستوى الجمهورية. ولفت أن الوجهات السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان والقاهرة سيتم إعادة فتحها تدريجياً.



وتابع قائلاً «تلقيت طلبات رسمية لاستئناف الرحلات السياحة من إيطاليا وأوكرانيا، معبّراً عبر عن تفاؤله حول استعادة حركة الطيران كخطوة هامة لحماية الموسم السياحي هذا العام. وشدد على أن الفنادق والمنتجعات كثفت من عملية التطهير، وتم كذلك تطهير المواقع الأثرية وتنظيف الشواطئ، مضيفاً»كل ما نريده هو التأكد من أن السياح لا يواجهون أية مشاكل حينما نستقبلهم".



وأشار إلى أن علامات التباعد الاجتماعي ملصقة على أرضيات المتاحف، موضحاً أنه سيتم توصيل السياح بالمترجمين والمرشدين بوصلات للأذن لمنع التواصل عن قرب.



شرم الشيخ



من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، عن افتتاح متحف شرم الشيخ للآثار المصرية القديمة في نهاية يوليو المقبل.

وأشار وزيري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين، إلى أن افتتاح المتحف يأتي ضمن خطط المجلس الأعلى للآثار المصرية، للاستعداد لاستقبال السياح مجدداً بعد عودة حركة الطيران والسفر الدولية إلى طبيعتها، بجانب التسويق للسياحة الثقافية ومزارات مصر الأثرية بين رواد مقاصد السياحة الشاطئية بالبلاد.



واعتبر محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بجنوب مصر، أن افتتاح متحف شرم الشيخ، بجانب متحف الغردقة المفتوح حالياً أمام السياح، سيساعد على تحقيق دعاية سياحية مهمة يحتاجها قطاع السياحة الثقافية بمصر.

وأضاف عثمان لوكالة الأنباء الألمانية أن ذلك سيساهم في تسهيل تنفيذ الخطط التي تستهدف جمهور المقاصد السياحية الترفيهية المصرية على شواطئ البحر الأحمر، لزيارة مقاصد السياحة الثقافية المصرية، بالأقصر وأسوان والجيزة وغيرها من المدن التي تضم معالم ومزارات أثرية مصرية قديمة.

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