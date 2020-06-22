السعودية..مصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 24 شخصاً بسبب المصافحة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أن مصابا بكورونا نقل العدوى لـ 24 شخصاً.

وأوضحت الوزارة انه في مناسبة عائلية، نقل المصاب العدوى لـ 24 شخصاً؛ بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة.

وكشفت أن أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.

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