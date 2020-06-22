فرنسا تستعيد 10 أطفال من سوريا

المصدر: باريس-د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين استعادة عشرة أطفال فرنسيين من مخيمات في شمال شرق سوريا تضم ​​نازحين من مناطق كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش.

وقالت الوزارة إن الأطفال العشرة هم من الأيتام أومن ضمن«حالات إنسانية» ضعيفة.

ويتم احتجاز عدد من العائلات الفرنسية التي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المتطرف في المخيمات التي يسيطر عليها الأكراد.

ورفضت فرنسا إعادة أي من مواطنيها البالغين من المخيمات، قائلة إنهم يجب أن يمثلوا أمام محاكم في المنطقة.

ومع ذلك، فقد قبلت المواطنين الفرنسيين الذين وصلوا إلى تركيا ثم تم ترحيلهم من جانب السلطات التركية.

وصدرت أحكام بالإعدام شنقاً على 11 مواطناً فرنسياً في العراق العام الماضي.

يشار إلى أن هذه القضية حساسة بالنسبة لباريس، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظم الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا في عامي 2015 و2016 والتي أودت بحياة أكثر من 230 شخصاً.

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