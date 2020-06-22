بالفيديو.. انفجار مستودع للذخيرة في سوريا وأنباء عن سقوط قتلى

المصدر: البيان الإلكتروني

انفجر مستودع كبير للذخيرة في بلدة رميلان بريف القامشلي الشرقي، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وذكرت مصادر محلية، أن "انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في المنطقة الصناعية ببلدة رميلان"، مشيرة إلى أن "الانفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت المصادر، أنه فرض حظر تجوال على كامل البلدة.

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