رئيس لجنة مكافحة كورونا بمصر يحدد ميعاد تراجع الإصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية ، إنه من المتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بحسب صحيفة الأهرام أن الأرقام في شهر يونيو الجاري متذبذبة، وسيكون هناك ثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "في القريب العاجل أي مصري سيصاب بكورونا سيكون سريره موجودا خلال أيام قليلة جدًا بإذن الله".

وشدد على ضرورة التعاون المجتمعي، مضيفًا أن الدولة تقوم بدورها في حماية اللجان بالثانوية العامة، ويبقي خارج اللجان، مضيفًا أن معظم أسباب الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بمنتهى القوة، وهناك خبر سار الأيام المقبلة، يتعلق بعدد الأسرة الخاصة بكورونا وتوفيرها للمرضى بالفيروس.

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