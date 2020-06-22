إرجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

أعلنت جامعة الدول العربية مساء أمس الأحد أنّها أرجأت إلى الثلاثاء موعد انعقاد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية بشأن ليبيا وملفّ سدّ النهضة الأثيوبي، مشيرة إلى أنّ أسباب الإرجاء هي محض تقنية كون الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت.

وكانت الجامعة أعلنت في بيان ظهر الأحد أنّ الاجتماع سيعقد الاثنين، إلا أنها أصدرت مساء أمس بياناً ثانياً أوضحت فيه أنّه "تقرّر تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة فقط ليعقد يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من اليوم الاثنين، وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتّصلة بعقد الاجتماع الوزاري".

وأفاد مسؤول دبلوماسي في الجامعة لوكالة فرانس برس أنّ "وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى حول ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الأثيوبي".

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