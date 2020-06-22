الرئيس الجزائري يتعهّد بالقضاء على بقايا الإرهاب

المصدر: (الجزائر- د.ب.أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزم بلاده القضاء على بقايا الإرهاب في أعقاب مقتل عريف بالجيش في اشتباك مسلح مع جماعة إرهابية مسلحة بمنطقة قعدة الحجر ببلدة طارق بن زياد بولاية (محافظة) عين الدفلى التي تقع على مسافة 160 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية.

وقال تبون في تغريدة في حسابه على تويتر، أمس، إن الجزائر فقدت بمقتل العريف زناندة مصطفى، شبلاً من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن ضد الإرهاب الهمجي. وأضاف: «لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معاً على بقايا الإرهاب».

بدوره جدد اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظاً على الأمن والاستقرار عبر ربوع الجزائر.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق، مقتل العريف المتعاقد مصطفى زناندة، أول من أمس، أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال اشتباك قوة للجيش مع جماعة إرهابية مسلحة خلال نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدة طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى غربي العاصمة الجزائر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز