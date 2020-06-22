الحوثي يتجرّع الهزائم في البيضاء ونهم

المصدر: (عدن - البيان)

تلقت ميليشيا الحوثي انتكاسة جديدة في جبهات القتال في محافظة البيضاء وفي جبهة مديرية نهم بمحافظة صنعاء حيث سيطرت القوات المشتركة في البيضاء على ثلاثة مرتفعات جبلية في جبهة قانية، بعد ساعات على تسلل عناصر ميليشيا الحوثي إليها.

‏وذكرت مصادر حكومية في البيضاء لـ«البيان» أن القوات المشتركة المسنودة بمقاتلي القبائل سيطروا على جبل الدوماني الإستراتيجي في مديرية ردمان كما تم تحرير جبل الفالق وجبل العر وماحولها بعد ساعات على تسلل عناصر ميليشيا الحوثي، وقتلت 18 كما تم اسر 26 من هذه العناصر.

ولقي العشرات من ميليشيا الحوثي حتفهم في جبهتي الجوف ونهم خلال المواجهات مع القوات المشتركة.

وفي نهم، هاجمت القوات المشتركة المسنودة بمقاتلي القبائل مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في منطقة نجد العتق في مديرية نهم.

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