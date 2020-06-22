«كوفيد 19» يغيّر عادات الزواج في الأردن

المصدر: (عمّان – ماجدة أبو طير )

في ظل جائحة «كورونا» اختلف كل شيء، حتى العادات والتقاليد تم إعادة ترسيمها بما يتناسب مع الوضع العام، فحفلات الزفاف وما يرافقها من فعاليات طالتها هذه التغيرات.. مواطنون في العاصمة الأردنية عمّان توافقوا على مبادرة تتضمن إلغاء غداء العريس الذي يعد من أساسيات الاحتفال قبل أن تلقي الجائحة بظلالها.

المبادرة انطلقت من مفاهيم عدة هدفها التسهيل على الشباب الذين لديهم نية الزواج، والتقليل من تكاليف الزواج التي تصل لمبالغ كبيرة.

الشاب سعد العكايلة وهو أحد المؤيدين والمطبقين لفكرة المبادرة في زفافه يقول: كل عريس يحب مشاركة الناس له في فرحه، وأنا كعريس أرغب بأن يجتمع الأهل والأصدقاء على وليمة غداء كما هي عاداتنا. لكن اليوم مع جائحة كورونا يجب أن نعترف بأن الكثير من الأمور بحاجة لمراجعة، ومسألة إقامة غداء لعدد كبير غير مسموح بها من قبل الجهات المختصة وذلك للضرورة الصحية، فماذا يفعل العريس في هذه الحالة؟، لا يملك إلا أن يقيم عرسه مختصراً الكثير من الفعاليات.

يضيف: نحن في حي الطفايلة تداعى عدد من أبناء الحي في مبادرة تقضي بإلغاء غداء العريس على الأقل حتى تنتهي الجائحة وهنالك من يطالب بإلغائها إلى الأبد على قاعدة وقف نزيف المصاريف والأعباء التي يتكبدها العريس. الخبير في الشؤون الاجتماعية د. محمود السرحان يرى أنه نتيجة جائحة كورونا ظهر العديد من المبادرات الإيجابية، كما هو معروف في علم الاجتماع، وبحسب النظرية الوظيفية فكل ظاهرة لها جانبان وظيفي وغير وظيفي.

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