مساجد مكة تستقبل المصلين وسياحة مصر تعود

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

استقبلت مساجد مكة المكرمة جموع المصلين، أمس، وسط أجواء احترازية ووقائية صحية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجوامع فتحت أبوابها ابتداءً من صلاة فجر أمس، حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع.

وفي مصر قال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن هناك 12 متحفاً ومنطقة أثرية جاهزة لاستقبال السياح، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان. وأضاف وزيري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل التدابير الخاصة بافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية الـ 12 أمام السياح فور عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

وأشار وزيري إلى أن المناطق التي جرى تجهيزها لاستقبال السياح مجدداً هي أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار القلعة، بجانب المتحف المصري بالتحرير، والمتحف الإسلامي، والمتحف القبطي، بجانب متحف الأقصر، ومعابد الكرنك وحتشبسوت ومقابر وادي الملوك بشرق وغرب مدينة الأقصر، ومعابد فيلة، وأبوسمبل الكبير، وأبوسمبل الصغير في محافظة أسوان.

400 قرار

وفي الأردن، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، إن الحكومة اتخذت أكثر من 400 قرار وإجراء بعد 5 أشهر من مواجهة جائحة كورونا. وأضاف إن «الخيارات أمام الأردن والعالم للتعامل مع الفيروس كانت واضحة، إما مناعة القطيع، بأن نترك الجائحة تتفشى ويكون البقاء للأقوى، وهذا لا ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا، أو نتعامل مع نقيض آخر وهو الأسرة الواحدة المتكافلة التي تركز وتعنى بالعنصر الأضعف».

وكشف الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، د. نذير عبيدات، أن الأولوية في الحصول على لقاح كورونا في حال تصنيعه ووصوله إلى المملكة، سيكون لمن تزيد اعمارهم على 60 عاماً، ومن يعانون من الأمراض المزمنة، وفقاً لوكالة «عمون» الأردنية.

مرحلة أولى

في تونس، أكّد وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي، أنّ تونس ما زالت تتمتّع بنتائج المرحلة الأولى من «كورونا» وذلك بسيطرتها على انتشار العدوى المحليّة. ونقل موقع «بزنس نيوز» عنه القول، إنّه على الرّغم من عدم فتح الحدود بطريقة عاديّة، فإنّه يتمّ يومياً تسجيل حالات وافدة من التونسيّين العائدين. وشدّد على أنّ تونس مثل بقيّة الدول تعيش في ظرف غير عادي.

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