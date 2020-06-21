رابطة العالم الإسلامي تقف مع مصر في إجراءات حفظ أمنها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم (الأحد)، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب مصر فيما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حدود بلاده، والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركناً مهماً من أمن الأمة العربية والإسلامية.

ودعا الدكتور العيسى في بيان نقلته رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة «إعلان القاهرة بشأن ليبيا» الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

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