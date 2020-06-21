منتجعات البحر الأحمر المصرية تستعد للزوار

المصدر: القاهرة - رويترز

قام وزير الآثار المصري خالد العناني، بزيارة استمرت ثلاثة أيام للمنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر، وقال إن المنتجعات السياحية تستعد لاستقبال الزوار بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.

وأعلنت مصر في 14 يونيو أنها ستعيد فتح ثلاث محافظات أمام السياحة ورحلات الطيران الدولية الشهر المقبل منها منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وقام العناني بجولة في الغردقة وشرم الشيخ وزار مطاري المدينتين والمتاحف والمستشفيات والفنادق الكبرى الملزمة بتطبيق معايير وضعتها وزارة السياحة المصرية للسماح لها بفتح أبوابها للزوار.

وقال العناني «المنظر تحفة، جو صحي رائع، الجو شمس، بحر، رمل، جبال، سفاري في الصحراء، أماكن كلها مكشوفة، أماكن رائعة، أماكن ربنا حمى بيها مصر بنعمة، عشان كدة لما احنا فتحنا السياحة اخترنا الـ 3 محافظات دول جنوب سينا، البحر الأحمر، مطروح، أماكن كلها ما ينفعش تكون صحية أكتر من كدة.

بنلف على كل حتة في الأماكن السياحية من أول المطار، الطائرة، الاتوبيس السياحي».

وقال الطبيب محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي «نحن أصلاً قبل أول يوليو، ومن بداية الجائحة مستعدون والخطة معدة، والمستلزمات الطبية موجودة، والأطقم الطبية تم تدريبها، نحن جاهزون من فبراير الماضي».

وفي مارس الماضي أوقفت مصر رحلات الطيران الدولية وأغلقت المطارات والمتاحف والمزارات الأثرية الرئيسية بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ومن أجل مكافحة التفشي أقامت الحكومة وحدات عزل في مناطق السفر وأتاحت العيادات الطبية في الفنادق وستقوم بتطهير حقائب الزوار لدى وصولهم إلى المطارات والفنادق.

وستطالب السلطات الزوار باتباع قواعد التباعد الاجتماعي وستقوم بتطهير الفنادق.

وقالت الحكومة إن الزوار الوافدين من دول بها معدلات إصابة مرتفعة، وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، سيطلب منهم إجراء فحوص طبية قبل القدوم إلى مصر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز