1.7 مليون نازح جراء الحروب في منطقة الساحل

المصدر: لندن-وكالات

حذر تقرير نشره موقع مجلة «ذي إيكونوميست» من مسألة فراع السلطة في منطقة الساحل الأفريقي، وتداعيات ذلك على العديد من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى مشيرة إلى أن أعمال العنف في الساحل الأفريقي اجبرت 1.7 مليون شخص على النزوح.

وتمتد منطقة الساحل على مسافة 6400 كيلومتر جنوب الصحراء الكبرى، وتتميز بغياب الخدمات عنها، وبأنها شهدت 10 في المئة من الوفيات الناجمة عن نزاعات مسلحة بشمال وغرب أفريقيا، خلال الفترة الواقعة بين عامي 1997 و2019.

ويعزز الإرهابيون مواقعهم في تلك المنطقة وخصوصا عقب سقوط تنظيم «داعش» حيث تشير تقارير لإعادة هؤلاء المتطرفين تنظيم صفوفهم في منطقة الساحل، بالتعاون مع تنظيمات مثل «القاعدة».

وارتكبت هذه التنظيمات فظائع بحق المدنيين بغرض إرهاب السكان في المنطقة من جهة، ومدّ نفوذها والسيطرة على المزيد من الأراضي من جهة أخرى.

وحسبما ذكرت «ذي إيكونوميست» بناء على أرقام صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة «آرمد كونفليكت لوكيشن»، فقد لقي 4800 شخص حتفهم في معارك وأعمال عنف شهدتها منطقة الساحل في العام الماضي، ما يمثل زيادة تصل إلى 6 أضعاف مقارنة بالعام 2016، في حين وصل هذا العدد العام الجاري إلى 3900.

وإلى جانب التنظيمات الإرهابية، أرجعت المجلة تنامي أعداد الوفيات في المنطقة إلى أعمال العنف الوحشية التي تنفذها ميليشيات طائفية عرقية، تعد مسؤولة عن 17 في المئة من نسبة الوفيات المسجلة العام الماضي. وأجبرت أعمال العنف في الساحل الأفريقي 1.7 مليون شخص على النزوح.

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