مقتل جندي بمواجهات مع مسلحين في الجزائر

المصدر: الجزائر-أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، مقتل جندي خلال اشتباك بين الجيش ومسلحين الليلة الماضية بولاية «محافظة» عين الدفلى جنوب غرب عاصمة البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر بعين الدفلى، اشتبكت مفرزة للجيش مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن مقتل العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني.

وأضاف البيان «اتخذت مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية التي لا تزال متواصلة كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين».

واليوم أيضاًَ تم إعلان «تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار (على بعد 1400 كلم جنوب غرب البلاد) ومعه سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة». وذكر بيان لوزارة الدفاع أن اسمه ديشلي بكاي وانه «التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012».

وخلال العام الماضي ذكر الجيش أنه قتل 15 مسلحاً وأوقف 25 آخرين، بينما سلّم 44 إرهابياً أنفسهم.

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