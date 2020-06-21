غدا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة ليبيا

المصدر: وام

تستضيف جامعة الدول العربية غدا الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم إن الاجتماع، يجري تنظيمه بالتنسيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وهو الثالث للجنة المتابعة منذ إطلاق أعمالها في الاجتماع الوزاري الذي عقدته أطراف عملية برلين في ميونيخ يوم 16 فبراير الماضي.

وذلك بهدف الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

ولفت إلى أن الاجتماع يعقد في ظل حراك مهم في جهود استئناف عملية سياسية جامعة بين الأطراف الليبية، وخاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، وغيره من المبادرات المطروحة لدفع الحوار بين الأشقاء الليبيين بغية التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في ليبيا بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، على النحو الذي تم التوافق عليه في مؤتمر برلين، ووفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وبشكل يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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