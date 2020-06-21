مصاب بكورونا ينقل العدوى إلى 21 شخصاً في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 21 شخصا من أربع عائلات بفیروس "كورونا" المستجد (كوفید_19)بسبب مخالطتھم مصابًا بالفیروس لم يتخذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن العائلات الأربعة كانوا يجتمعون في زيارةعائلیة، وكان من بینھم شخص مصاب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية،

وخالط أفراد ھذه العائلات، ما تسبب في إصابة 21 فردا منھم.

وأشارت خلال التقرير الیومي لرصد مستجدات فیروس كورونا في المملكة، إلى أن من بین المصابین أطفالاً وكبار سن، وأن ھناك مصابین حالتھما حرجة ويخضعان للرعاية الصحیة.

وأھابت الوزارة بالجمیع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، خاصة لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسل الیدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنت التجمعات بكافة أشكالھا وأماكن حدوثھا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 3379 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي الى 157612 حالة فيما تم تسجيل 2213 حالة تعاف جديدة و37 حالة وفاة،

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