القضاء المصري يصدر حكمه في قضية «جبهة النصرة»

المصدر: القاهرة- د.ب.أ

قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاماً، بحق 16 متهماً في قضية «تنظيم جبهة النصرة».

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 13 متهماً بالسجن المؤبد، وثلاثة بالسجن 15 سنة في القضية، حسبما أفاد موقع صحيفة «بوابة الأهرام» الإلكتروني

ووفقاً للصحيفة، كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة 16 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول، والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.

وطبقاً للصحيفة، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية «تأسيس 16 متهماً جماعة متطرفة تعتنق الأفكار المتشددة في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، التي كفلها القانون».

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