سلطنة عمان تعزل منطقة كاملة في صلالة

المصدر: البيان الإلكتروني

عزلت قوات شرطة عمان السلطانية منطقة السوق التجاري بمنطقة صلالة الوسطى عزلا صحيا عاما اعتباراً من يوم أمس السبت.

وطلبت الشرطة من المواطنين عبر حسابها في تويتر التعاون معها، قائلة: "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه كافة القاطنين بولاية صلالة بأنه تم عزل منطقة السوق التجاري بمنطقة صلالة الوسطى عزلا صحيا عاما وذلك اعتبارا من صباح يوم السبت 20 يونيو وحتى تاريخ 7 يوليو. راجين من الجميع التعاون حفاظا على الصالح العام".

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 905 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 402 حالة لعمانيين، و 503 حالة لغير عمانيين.

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