صحيفة أمريكية تشيد بنجاح سوريا في كبح «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

استعرضت صحيفة «أميريكان هيرالد تريبيون» الإجراءات التي اتخذتها سوريا والتي أدت لنجاحها في مواجهة فيروس كورونا رغم ما تعانيه من حصار اقتصادي غربي بحقها.



ونقلت فضائية «روسيا اليوم» عن مقال للكاتب تيم اندرسون نشره في الصحيفة الأمريكية إلى أن سوريا تعاملت بكثير من الذكاء مع الجائحة ونجحت إلى حد بعيد في احتوائها مع ضرر قليل وبأقل عدد من حالات الإصابات والوفيات مقارنة بدول المنطقة والعالم.



وقالت: لم يكن هذا بسبب الحظ ولا عن طريق ممارسة الأسلوب السويدي بعدم التدخل، بل على العكس، من خلال الاستجابة السريعة والحاسمة للحكومة السورية التي أخذت تهديد الفيروس على محمل الجد وقامت بالتواصل والحفاظ على الثقة مع الناس، وفرضت ضوابط حجر صحي قوية بداية الأمر، لكن مع إبقائها مرنة قدر الإمكان، كما أنها فرضت تدابير الحجر الصحي بسرعة حتى قبل اكتشاف العدوى الأولى بوقت طويل.



وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السورية شكلت لجنة طوارئ لمتابعة الأمر ووضعت خطة عمل وطنية لمواجهة الفيروس إلى جانب تطوير مجموعات التشخيص ومرافق الحجر الصحي وتدريب الطاقم الطبي حتى قبل اكتشاف أي حالة مصابة بالفيروس.



بعد فترة وجيزة من اكتشاف الحالة الأولى، فرضت الحكومة حظر التجول ليلاً، لمنع التجمعات الكبيرة، مع أنه نادراً ما تم اللجوء إلى فرض حظر التجول حتى خلال تسع سنوات من الحرب.



وتساعد هذه الاستجابة السريعة في تفسير سبب وجود أقل من 200 حالة إصابة حتى 18 يونيو و7 وفيات فقط في سوريا. وأكدت الصحيفة أن النهج السوري العام مشابه للمقاربة الكوبية حيث كانت هناك معلومات يومية من السلطات الصحية وتم فرض تدابير حجر صحي قوية حتى قبل الكشف عن العدوى كما فرضت عمليات إغلاق شديدة على أماكن وجود العدوى. وأشارت الصحيفة إلى أن سوريا كانت قادرة على الدفاع بشكل فعال عن الصحة العامة وتصرفت بسرعة وحزم.

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