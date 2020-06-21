مصر تعيد افتتاح المتاحف والمناطق الأثرية لاستقبال السياح

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إن هناك 12 متحفا ومنطقة أثرية جاهزة لاستقبال السياح، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

وأضاف وزيري، فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة التدابير الخاصة بافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية الـ 12 أمام السياح فور عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن المناطق التي جرى تجهيزها لاستقبال السياح مجددا، هي أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار القلعة، بجانب المتحف المصري بالتحرير، والمتحف الإسلامي، والمتحف القبطي ، بجانب متحف الأقصر ، ومعابد الكرنك وحتشبسوت ومقابر وادي الملوك بشرق وغرب مدينة الأقصر، ومعابد فيلة، وأبوسمبل الكبير ، وأبوسمبل الصغير في محافظة أسوان.

ولفت وزيري إلى أنه جرى بالفعل إعادة افتتاح متحف الغردقة أمام السياح مجددا في 18 من شهر يونيو الجاري.

وكان المجلس الأعلى للآثار المصرية، قد اعتمد خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدداً من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، حيث سيتم فتح متحف مطروح أواخر شهر يونيو الجاري.

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