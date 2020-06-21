البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها

المصدر: وام

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

وأشادت وزارة الخارجية بمضامين خطاب الرئيس المصري باعتباره رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل من ينوي المساس بأمن مصر والأمن القومي العربي..

مثمنة ما تتحلى به القيادة المصرية من حكمة ونوايا صادقة تجاه الصراع الدائر في ليبيا تتمثل في طرح مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام، والتي لقيت تأييدا ودعما إقليميا ودوليا.

وأكد بيان الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها لمصر في كل ما تتخذه من اجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها.

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