السيسي: التدخل المصري المباشر في ليبيا يحظى بشرعية دولية

المصدر: دبي، القاهرة - البيان، وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية، محذراً من أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي. وخاطب ضباطه وجنوده بالقول: «أشكركم وأقول لكم كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارجها».

وأعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.

وثمّنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.

وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقاً عملياً لمبادرة «إعلان القاهرة» .

وأكدت الوزارة مجدداً على موقف الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.



السيسي: أي تدخّل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً

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