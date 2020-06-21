السعودية تنهي حظر التجوّل وتعيد النشاط الاقتصادي

المصدر: الرياض، الرباط، الجزائر - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، رفع منع التجول بشكل كامل، بدءاً من اليوم الأحد، واستمرار تعليق العمرة والزيارة، وتعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، بشأن إجراءات المملكة في مواجهة فيروس «كورونا»، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف أنّه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل، ابتداء من السادسة من صباح اليوم، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصاً كحد أقصى.

وأكد المصدر، استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري، في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

ووسّع المغرب، إجراءات تخفيف الحجر الصحّي، لتشمل معظم أرجاء البلاد، ابتداء من الأربعاء، مع استثناء خمس مدن.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، إنّ السلطات قرّرت إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم، ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل.

وفي الجزائر، تخطط لجنة رصد ومتابعة «كورونا»، لإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات.

ووفق موقع «كل شيء عن الجزائر»، فإنّ الناطق الرسمي باسم اللجنة المكلفة برصد «كورونا»، د. جمال فورار، لم يستبعد إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات.

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