مصر.. أرقام صادمة لوفيات الأطباء في معركة كورونا

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، في تصريحات صحفية: أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت 430 إصابة، فيما بلغ عدد وفيات الأطباء 78 طبيباً.



وأشار الزيات إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%. وأوضح الزيات في تصريحات نقلتها «اليوم السابع» أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين.



وجاء ذلك بعد وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا، كان آخرهم الدكتور أحمد فتحي نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق، الذي نعته نقابة الأطباء في بيان على الفيسبوك.



وكشفت النقابة أن الطبيب الراحل، يمثل علامة من علامات الطب ويعتبره أهل الصعيد محطة لطب العيون في الأقصر. كما أنه مؤسس مستشفى الأقصر العام وصاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابة للأطباء في محافظة قنا والأقصر، وأول من كان له الفضل في بناء مستشفى الأقصر الدولي.



إلى ذلك، كشف مستشار الرئاسة المصرية الدكتور أحمد عكاشة اليوم السبت، بأن مصر هي أول دولة قد خصصت للمريض النفسي المصاب بكورونا مكاناً للعلاج النفسي من أثر فيروس كورونا المستجد وهي لم تحدث في أي بلد في العالم حتى الآن.

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