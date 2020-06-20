إتلاف 1013 لغماً حوثياً في اليمن

المصدر: الرياض - البيان

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) عملية إتلاف وتفجير لـ 1013 لغماً، وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مخلفات ميليشيا الحوثي، في منطقة باب المندب بالساحل الغربي اليمني.



ونقل المركز الإعلامي لـ«مسام»، في بيان، اليوم السبت، عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، قوله، إن عملية الإتلاف شملت 340 لغماً أرضياً، و646 قذيفة وذخيرة غير منفجرة، وأضاف القصيبي أن عملية الإتلاف، التي نفذها الفريق 30 الخاص بجمع القذائف تعد العملية رقم 19.



ويسعى مشروع «مسام» إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.



وكان تقرير حقوقي أفاد بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014م، اعتمدت استراتيجية منهجية في استخدام الألغام والمتفجرات بكل صنوفها، وأكد أن زراعة الألغام، التي انفردت بها ميليشيا الحوثي في اليمن جعلتها «من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض».

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