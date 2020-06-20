السيسي: تدخل مصر في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة بثّها التلفزيون المصري اليوم، أن تدخل مصر المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية" وينطوي على أهداف.

وقال السيسي، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن من أهداف هذا التدخل حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلاً عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.

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