إعلان المؤشرات الأولية لعينات المصريين العائدين من الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط في مصر نتائج المؤشرات الأولية لعينات المصريين العائدين من الخارج.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العائدين من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات الصعيد وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للعائدين من الخارج.

وأفادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن العمل الجاد مستمر من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

وأكدت تقديم البرامج التدريبية المناسبة للعائدين من الخارج وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة في اطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

وتابعت: وقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتي:

العائدون من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 إلى 40، وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين الـ 40 إلى 50، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق الـ 50.

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