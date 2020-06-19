هجوم واسع للقوات المشتركة على الميليشيا في الجوف

المصدر: عدن - البيان

شنت القوات المشتركة اليوم الجمعة وبإسناد من مقاتلات التحالف، هجوماً واسعاً ضد ميليشيا الحوثي بمدينة الحزم في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش تقدم في مناطق قشعان والأبرش وسط تراجع وخسائر في صفوف الميليشيا بعد هجوم نفذه من عدة محاور.



يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مماثل شنته قوات الجيش اليمني، استهدف تجمعاً للميليشيات في جبهة النضود بمديرية خب الشعف بالجوف. وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية نفذت هجوماً استباقياً ضد مجاميع من ميليشيا الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرقي بير المزاريق.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش أطبقت الحصار على مجاميع من الميليشيا واشتبكت معهم وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار، مشيرة إلى أن الجيش استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها عناصر الميليشيا.



وقالت مصادر حكومية في الجوف لـ«البيان» إن القوات المشتركة سيطرت على جبال البرش والأقشع شرقي مديرية الحزم، كما سيطرت على مواقع أخرى كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة الجدافر حيث تتواصل المواجهات مع الميليشيا في اللبنات والخسف، وإن العشرات من عناصر الميليشيا قتلوا خلال المواجهات



وحسب المصادر فإن الميليشيا نثرت كميات كبيرة من الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولم تستثنِ حتى الطرق العامة والمزارع وإن أكثر من عشر سيارات لمدنيين انفجرت بها هذه الألغام التي تهدف إلى إعاقة تقدم القوات المشتركة



وفي الضالع ذكرت القوات المشتركة أنها صدت أمس أوسع هجوم للميليشيا شمال شرقي مديرية الحشاء، بعمليات نوعية وكمائن واشتباك مباشر وكبدتها خسائر كبيرة تمثلت بمصرع العديد منهم وبينهم قيادات ميدانية.

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