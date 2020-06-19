بدء التجارب على دواء جديد لكورونا في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

بدأ فريق بحثي من وزارة الصحة والسكان في مصر تجربة سريرية جديدة بشأن استخدام أحد الأدوية علاجاً محتملاً لمرضى كوفيد 19 الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر طبية، لـ«اليوم السابع» إن الدواء يستخدم لعلاج الديدان الطفيلية، ولكنه أظهر نتائج واعدة خلال استخدامه بشكل محدود في الدراسات المخبرية، وقد تفتح هذه التجربة أملاً جديداً لمرضى كورونا لتوفير علاج جديد ورخيص الثمن. ومن المقرر أن تُجرى التجربة السريرية على 100 مريض بمستشفيات العزل والفرز التي خصصتها الوزارة لاستقبال مصابي كورونا.



وأكدت أن التجارب السريرية يرأسها الدكتور إيهاب كمال، مدير عام مستشفيات الحميات بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلتها الأولى أول يوليو، على أن تنتهي بشكل نهائي مطلع سبتمبر المقبل.



وستقارن الدراسة النتائج بين المرضى الذين حصلوا على هذا الدواء الموجود بالفعل، وغيرهم الذين حصلوا على بروتوكول العلاج التقليدي الذي حدثته اللجنة العلمية بالوزارة مطلع يونيو الجاري.



في وقت سابق، أظهرت دراسة أسترالية عن العقار نتائج واعدة في مكافحة الفيروس. وتوصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.

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