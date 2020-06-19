السعودية تكشف أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة

المصدر: الرياض - وكالات

كشف الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي عن أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، بتأكيد أن عدد من المصابين يتأخرون في الذهاب إلى المستشفى ما يتسبب في انتشار العدوى، فيما أشار إلى أن وبائية المرض في أي منطقة جغرافية تتأثر بعوامل متعددة، منها سرعة الانتشار.



وذكر قصة لإحدى الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، وسبب دخولها العناية المركزة.



وقال إن المصاب تأخر في الذهاب للكشف عن ظهور أعراض الفيروس عليه، ما تسبب في انتشار العدوى، إضافة الى تطور حالته ودخوله العناية المركزة.



ونبهت الوزارة، إلى أن عيادات (تطمن) تعمل على مدار الساعة، داعية كل من تظهر عليه الأعراض إلى الذهاب إليها فوراً حتى لا تتطور حالته.



وكشف المتحدث قصة أخرى حدثت بمقر العمل حين تسبب عدم لبس الكمامة وترك مسافة كافية في إصابة 10 أشخاص بالفيروس، اثنان منهم في حالة حرجة.



وذكر المتحدث أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، موضحاً أن الفيروس ينتشر ولا يوجد علاج له، ولذا فالمطلوب هو الحذر في التعامل من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات.



وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.



وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد 19» التي تم تسجيلها في السعودية 150292، بما في ذلك 53344 حالة نشطة، بينها 1941 مريضاً في حالة حرجة.



وأكدت الوزارة رصد 45 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير مقابل 48 وفاة الخميس، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.

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