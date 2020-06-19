مطالب بفتح تحقيق حول تجنيد تركيا لقاصرين في ليبيا

المصدر: القاهرة - البيان

طالبت منظمة حقوقية، اليوم (الجمعة) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق حول تجنيد تركيا لقاصرين من أجل القتال في ليبيا.



وخلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوضة السامية بشأن ليبيا، ألقت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية لفتت عناية المفوضة السامية إلى تزايد عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا بشكل مخيف، لحد وجود أسواق لبيع الأشخاص في مزادات علنية، لا سيما في جنوبي ليبيا.



وأشارت مدير الوحدة الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، هاجر منصف، خلال مداخلتها عبر رسالة فيديو، إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال في ليبيا، حيث وردت معلومات عن تصاعد وتيرة تجنيد الأطفال ونقلهم من سوريا إلى ليبيا من قبل القوات التركية ليقتلوا في حرب أرغموا عليها، بل وحرمان أهلهم حتى من استلام جثثهم.



وطالبت الحقوقية المصرية بضرورة فتح باب التحقيق في هذه الجريمة المرفوضة بشكل قاطع، وأن تسعى إلى الحفاظ على شباب المستقبل وحماية ليبيا وسوريا من اقتصاص شعاع الأمل الوحيد في وجود جيل نجا من أهوال الصراعات السياسية الحالية لإعادة بناء وتطوير بلده.



وتعليقاً على تقرير المفوضة السامية، أشار رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إلى ضرورة تعليق المفوضة السامية على كيفية حث أطراف النزاع على وقف إطلاق النار، لا سيما وأن نفس الأطراف لم تلتزم بكل المطالبات الدولية قبل وبعد مؤتمر برلين، ومدى إمكانية مساهمة المبادرة المصرية المعلنة منذ حوالي أسبوع في تطبيق النقطة 85 في التقرير، لا سيما التوصية (أ) «المتعلقة بوقف إطلاق النار».

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