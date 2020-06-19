قبائل البيضاء تصد أول هجوم حوثي

المصدر: (عدن - البيان)

اشتدت المعارك شرق عاصمة محافظة الجوف بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما تصدت قبائل مديرية ردمان بمحافظة البيضاء لأول هجوم تشنه الميليشيا على المديرية.

وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب الجوف لـ«البيان» أن المعارك اشتدت بين القوات المشتركة التي تهاجم أوكار الميليشيا في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، كما تدور معارك مماثلة في منطقة مفرق الجوف الذي يتحكم بالطريق الرئيس الذي يربط محافظة صنعاء مع محافظتي مأرب والجوف. وحسب المصادر فإن القوات المشتركة في جبهة نهم تخوض أيضا مواجهات متواصلة مع الميليشيا بالقرب من منطقة نجد العتق.

وفي محافظة البيضاء المجاورة ذكرت مصادر قبلية أن قبائل مديرية آل ردمان تصدوا لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على المديرية من ثمانية اتجاهات بهدف تشتيت تجمعات القبائل إلا أنها فشلت في ذلك حيث صدت القبائل الهجوم واستولت على مواقع جبلية كانت عناصر ميليشيا الحوثي تمركزت فيها قبل اندلاع المواجهات. ووفقاً لهذه المصادر فإن أعنف المواجهات دارت بين الجانبين في منطقة الحماطة التابعة لمديرية السوادية، حيث تمكن مقاتلو القبائل من السيطرة على منطقة الحماطة وطرد الحوثيين.

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