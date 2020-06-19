وصول أكثر من 6 آلاف مصري من العالقين بالخارج إلى بلدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى بلدهم، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي أمس الخميس 55 رحلة طيران تقل 6 آلاف مواطن مصري من العالقين في عُمان والإمارات والسعودية والكويت، بحسب وزارة الهجرة المصرية.

كما وصلت رحلات طيران أخرى تقل عددًا من المصريين العالقين في الجزائر والأردن واليمن وقطر وتركيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا.

ولا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة.

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