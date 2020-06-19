المخالطة تضع وزير الإعلام المصري في العزل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الإعلام المصرية، أمس، خضوع وزير الإعلام أسامة هيكل للعزل المنزلي، بعد مخالطته أحد مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «خضع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلي، لأيام عدة، نظراً لمخالطته أحد مصابي فيروس كورونا».

ونقلت «روسيا اليوم» ووسائل إعلام مصرية عن هيكل قوله: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظراً لمخالطة أحد مصابي «كورونا»، تم وضعي في العزل المنزلي لأيام عدة».

وهيكل هو المسؤول الثالث في الحكومة المصرية الذي يجبره «كورونا» على الحجر المنزلي، إضافة إلى أحد المحافظين، فيوم الخميس الماضي، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلي لنفسه 14 يوماً، وذلك بعد مخالطته أحد المصابين بالفيروس. وما زال الدكتور الجزار يخضع لفترة العزل المنزلي، التي مر عليها أسبوع، وذلك احترازياً لاحتمالية نقل الفيروس له من المصاب.

وقد سبق أن دخل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في عزل منزلي، بعد مخالطته لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الذي أصيب بالفيروس. وانتهت فترة العزل المنزلي لوزير الري، التي استمرت لمدة 15 يوماً دون ظهور أية أعراض عليه، وباشر عمله بصورة طبيعية بعد المدة المحددة.

وكان مختار أعلن في 18 مايو الماضي إصابته بالفيروس، ونقل إلى مستشفى العزل، وذلك بعد التأكد من إيجابية التحاليل، التي أجريت له. وتعافي المحافظ وأسرته من الفيروس، بعد انتهاء مدة العزل بأحد المستشفيات.

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