الجيش الليبي يعزز قواته لتأمين سرت

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أفادت مصادر عسكرية ليبية بوصول وحدات من «قوات الدعم المركزي» من مدينة بنغازي إلى سرت الليبية بهدف تأمين المدينة وانتقال وحدات الجيش الليبي إلى الخطوط الأمامية في الجبهات، حيث تدور المواجهات مع الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة تركياً.

وأكدت المصادر استمرار الهدوء الحذر بمناطق غرب سرت والمحطة البخارية وبوابة الثلاثين، فيما لا تزال تشكيلات ميليشيات الوفاق المدعومة تركياً مستمرة في إرسال التعزيزات من كتائب مدينة مصراتة إلى بوقرين والوشكة.

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية، حيث أشارت إلى أن وجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة.

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