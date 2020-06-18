البحرين تؤكد دعمها الكامل لمواقف الأردن

المصدر: المنامة - وام

شدد العاهلان البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأردني الملك عبدالله الثاني على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد الملك حمد بن عيسى - خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بالعاهل الأردني - على وقوف البحرين ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة والتي تقوّض فرص الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم البحرين الكامل لمواقف الأردن والوقوف إلى جانبها.

وأكد العاهلان - خلال الاتصال - أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية الراهنة.

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