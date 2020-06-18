السعودية تحذر من استعمال «الديسكاميثازون» دون وصفة

المصدر: الرياض - وكالات

حذّر الوكيل المساعد للشؤون العلاجية لوزارة الصحة في السعودية الدكتور أحمد الجديع من تناول دواء «الديسكاميثازون» دون وصفة طبية.

وقال في تصريح لـ«عكاظ» السعودية إن: «الدواء وصفي ولا يجب استخدامه دون استشارة طبيب ومن دون وصفة طبية معتمدة».

وأشار الجديع إلى أن الدواء قديم ويستخدم لعلاج أمراض متعددة، وعادة هذه العلاجات تكون مقيدة بوصفة الطبيب، مشدداً على أنه ليس علاجاً لفيروس «كورونا»، وفي حالات معينة عند مرضى معينين يقلل من نسب الوفيات بنسبة ٣٥%‏ أو ٢٠%‏ حسب حالة المريض.

وتابع: «من المهم جداً أن يتم إعطاء هذا الدواء للحالات المعتمدة والمذكورة بالتفصيل في البروتوكولات العلاجية المنشورة على موقع الوزارة».

وحذّر الوكيل المساعد للشؤون العلاجية المرضى من استخدام الأدوية دون إشراف طبي، لكون هذه الأدوية لديها أعراض جانبية متعددة ويجب أن تؤخذ مثل هذه الأدوية تحت إشراف طبي.

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