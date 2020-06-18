الطبيب رامي الديب ينضم لقافلة شهداء خط الدفاع الأول بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع أهالي قرية كفر سليمان، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، منذ قليل، جنازة الدكتور رامي الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى عزل كفر الزيات بحسب صحيفة الأخبار.

وكان الدكتور رامي الديب قد أصيب منذ أكثر من أسبوعين بفيروس كورونا، أثناء أداء عمله بالوحدة الصحية بقرانشو، حيث كان مسؤولا عن وحدة الغسيل الكلوي، وعندما ساءت حالته تم نقله إلى عزل كفر الزيات بعد أن ساهم حقنه بالبلازما في رفع نسبة الأكسجين، لكن بقيت مشكلة تتمثل فى أن توقف القلب ليلا أكثر من مرة أدى إلى تجلط فى الدم، وتأثر خلايا المخ.

كما أن تقييم العلامات الحيوية بلغت 3 من 10 وهذا تقييم قليل جدا، والأشعة المقطعية غير جيدة نتيجة لتوقف عضلة القلب أكثر من مرة ليلا الأمر الذى أصبح معه وضعه الصحي حرج وصعب للغاية.

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